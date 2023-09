Opération Ouvèze propre à Vaison la romaine le 23/09

Les espèces remarquables de l'Ouvèze et du Toulourenc zone Natura 2000

On trouve dans ces rivières quatre espèces de poissons : le Blageon, le Toxostome, le Barbeau méridional et le Chabot, des libellules, des oiseaux, des castors, des loutres, des chiroptères, des reptiles et des amphibiens.