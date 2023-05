Sortie "papillons et abeilles !" au Barroux les 20 et 21 mai

"Enrichir le sol grâce au Bokashi" le 11 mai à Pernes les Fontaines

Le Bokashi nous vient du Japon et repose sur une méthode basée sur la fermentation lactique qui améliore et accélère considérablement le processus de compostage. Le produit obtenu se comporte comme un engrais naturel et participe à nourrir les sols.