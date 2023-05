Sortie photo le 19 mai "lever de soleil avec les flamants roses"

La Camargue se dévoilera vue du ciel, à Port Saint Louis du Rhône avec la toute dernière exposition du photographe Thierry Vezon qui propose une sortie le 19 mai "lever de soleil avec les flamants roses" au Parc ornithologique de Pont-de-Gau

Tout le programme de la 15ème édition du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône du 17 au 21 mai

Les marais du Parc ornithologique aux Sainte-Maries-de-la-Mer offrent une proximité rare avec la faune de Camargue. Exceptionnellement, le parc ouvrira ses portes dès le lever du jour pour une séance photo unique en compagnie de Thierry Vezon et Gérard Verdier, photographes professionnels.

Vous pourrez assister aux arrivées des flamants roses, aux départs des hérons, et photographier les lumières magiques du petit matin. A l'issue de la sortie, partagez un petit déjeuner et un temps d'échange avec les ornithologues face à la héronnière. Départ à 6h30- Durée 4 heures - 70 euros. Nombre de participants 27. Appareil photo, jumelles fournis. Inscriptions sur le site du Festival de la Camargue et du delta du Rhône