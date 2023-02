Une conférence sur Jean-Henri Fabre le 17 mars à la Ceccano à Avignon

A l'occasion du bicentenaire de la naissance du célèbre entomologiste, botaniste et naturaliste qui a vécu 50 ans dans le Vaucluse, le conservateur du Muséum Requien propose une conférence le 17 mars à 14 heures à la bibliothéque Ceccano.

Joseph Jacquin Porretaz conservateur du Muséum Requien à Avignon animera la conférence : "Jean-Henri Fabre une vie commencée il y a 200 ans" à la bibliothéque Ceccano à 14 heures, entrée gratuite. Jean-Henri Fabre (1823-1915) a eu une vie dense, marquée par la curiosité, l’ardeur au travail et l’innovation. Sa belle plume décrit des histoires de science et ses découvertes à tous les publics ; ou bien elle raconte fables et comptines naïves, en français comme en provençal.

La présentation permettra de découvrir ou redécouvrir ce véritable personnage, naturaliste reconnu qui a été l’ami d’Esprit Requien et le troisième conservateur du musée d’histoire naturelle d’Avignon.