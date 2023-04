Une pluie d'étoiles filantes à observer les 21 et 22 avril en Vaucluse

Les piérides, des papillons qui volent dans nos jardins en ce moment

On le nomme aussi papillon blanc du chou. C’est le plus grand des piérides pouvant mesurer jusqu’à 65mm d’envergure. Les plus connus sont la piéride de la rave (Pieris rapae ) et la piéride du navet (Pieris napi). Et également le citron.