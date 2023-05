Aya Nakamura confond Lyon et Bordeaux

En plein concert à Lyon, la chanteuse Aya Akamura a lancé au public un "Ça va Bordeaux ?" Pour Willy Rovelli, qui ne confondrait pas le fameux saucisson brioché de Bordeaux ? Ou Alain Juppé, maire de Lyon ?

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il s'est passé encore plein de choses dans l'actualité cette semaine. Il est donc temps de faire un petit récap à votre manière. Et on commence par les qualifications au tournoi de Roland-Garros. - Oui, avec cette certitude, Rafael Nadal ne gagnera pas Roland-Garros cette année. Bon, faut dire qu'il a déclaré forfait. Les Français, c'est pareil. Ils ne gagneront pas non plus, même si eux, ils ont déclaré présents. - Un fils de Nadine Morano en garde à vue. - Oui, après un accident de la route sous l'emprise de la cocaïne. Après "Narcos", la série sur le cartel de Medellin, découvrez "Moranos", la série sur le cartel de Nadine. Ça a l'air bien hein ? Après le fil d'Eric Zemmour, qui avait eu un accident la semaine dernière sous l'emprise de l'alcool, ces deux-là veulent remettre de l'ordre en France alors qu'ils n'arrivent même pas à mettre de l'ordre chez eux. - Aya Nakamura sème le trouble. - En plein concert à Lyon, elle s'est mise à crier au public : "Ça va, Bordeaux ?" Lyon, Bordeaux, écoutez, c'est pareil. Qui ne confondrait pas le fameux saucisson brioché de Bordeaux ? Alain Juppé, maire de Lyon et franchement, quand tu plies la carte Bordeaux Lyon, ça se touche, c'est pareil."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

