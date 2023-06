Bagarre géante à un barbecue

Ce samedi 10 juin, à Bailleval dans l'Oise, un barbecue s’est transformé en une bagarre générale entre deux familles. Pour Willy Rovelli, le bilan est lourd : 5 entrecôtes cassées !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est l'heure de faire votre récap tout personnel de l'actualité et on commence par cette bagarre pas banale. - Oui pas banale, effectivement, dans l'Oise, une bagarre générale entre 2 familles a éclaté lors d'un barbecue. Bilan, 5 entrecôtes cassées. Ils étaient quand même une bonne vingtaine à se battre à ce barbecue hein, mais comme on dit hein, plus on est de fous, plus on "ribs". - Donald Trump dans la tourmente. - Oui Romain, Donald Trump est accusé d'avoir emporté chez lui des cartons de la Maison Blanche avec à l'intérieur plein de documents confidentiels. La dernière fois qu'on avait vu quelqu'un de connu avec autant de boîtes, c'était Arthur dans "À prendre ou à laisser"."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

