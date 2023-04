Comment être attractif sur Tinder

D'après une enquête de l'application de rencontre Tinder, les hommes avec une voiture électrique seraient plus attirants que les autres. Willy Rovelli espère que ce n'est pas la taille qui compte.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par cette enquête qui va intéresser tous les célibataires. D'après une enquête réalisée sur Tinder, les femmes sont plus attirées par des hommes ayant une voiture électrique. Ah bon, j'espère aussi que niveau voiture, c'est pas non plus la taille qui compte hein, j'ai une Smart. Disons que les temps évoluent. Avant pour séduire fallait avoir un sex-appeal aujourd'hui, faut une voiture à batterie. À propos de voitures, les pénuries d'essence, c'est reparti. Oui, 10 % des stations-services en France sont en galère d'essence. Alors Bidon futé vous donne ce conseil : "Les stations qui ont de l'essence, c'est comme les bons coins à champignons, ça ne se dit pas". Merci Bidon futé. Ce truc bien, c'est que ceux qui hésitent toujours entre sans-plomb 95 et sans plomb 98 là maintenant, ils sont tranquilles, c'est sans "sans-plomb"."

