La pandémie de Covid-19 et le port du masque ont fait perdre aux Japonais leurs sourires. Par conséquence, les cours de rééducation sont en plein boom au pays du soleil levant. Selon Willy Rovelli, pour devenir prof, il suffirait de faire sourire Michel Sardou !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Salut Willy, oui, il est temps de faire votre récap tout personnel de l'actualité de ces dernières 24 h et on commence par une bonne nouvelle pour le foot féminin. - Oui, après plusieurs mois d'incertitude, c'est finalement M6 et France Télévisions qui diffuseront les matchs de la Coupe du monde de foot féminin. Bravo, se partager des filles, voilà un bel hommage à Berlusconi et ses soirées "bunga bunga". - Des cours très particuliers au Japon. - Oui, au Japon, écoutez bien, des cours pour apprendre à sourire sont en plein boum actuellement. - Il paraît que pour devenir prof de ces cours particuliers, c'est très dur. - Oui. L'épreuve consiste à faire sourire Michel Sardou. "

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

