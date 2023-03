Deux pandas roux sont nés à Lille

En danger d’extinction, deux pandas roux sont nés dans un zoo à Lille. Une bonne nouvelle pour cette espèce menacée. Pour Willy Rovelli, on est très contents pour leur papa Adrien Quatennens.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. Allez, comme c'est le printemps, au diable l'actualité oppressante, voici les infos insolites et positives, voici deux minutes pour nous faire du bien. Bonne nouvelle, les deux pandas roux, nés à Lille fin septembre, se portent comme un charme. On est très contents pour leur papa Adrien Quatennens. La Corée du Nord vient d'adopter une loi qui l'autorise à déclencher des frappes nucléaires préventives. Une loi adoptée à l'unanimité de Kim Jong-un, et ça, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Voilà, éducation, plus de la moitié des élèves de 3e n'ont pas le niveau requis en anglais, mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut relativiser ce chiffre quand on sait que c'est la quasi-totalité des élèves qui n'a pas le niveau requis en français."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

