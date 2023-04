Donald Trump au tribunal à New York

L'ancien président américain Donald Trump a été mis en examen à New York pour 34 chefs d'inculpation. Pour Willy Rovelli, on aurait dit un remake de l'affaire DSK.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par Donald Trump, qui a comparu hier devant un tribunal de New York pour avoir soudoyé une ex star du X. Alors, la confrontation entre les deux a été terrible hein. D'abord, Donald Trump a déclaré [bruit de cochon qui grogne], ce à quoi la star du X a répondu [gémissements]. Chacun est resté sur ses positions. Oui, ça va, ça va, ça va, merci. New York, un tribunal, un politique, une femme humiliée, on aurait dit un remake nul de l'affaire DSK. Suite de l'affaire Marlène Schiappa, on apprend par le magazine Playboy lui-même qu'ils avaient d'abord demandé à Roselyne Bachelot de faire la couverture du magazine. Véridique. Je crois qu'au niveau de la vanne, mais on pourra pas faire mieux. Dans l'actu aussi, de plus en plus de vols dans les supermarchés. Oui, les temps étant durs pour tous, les supermarchés sont à présent obligés de mettre des antivols partout, même sur des steaks, des œufs, du jambon. Après le meilleur antivol dans un supermarché, ça reste quand même d'écrire Buitoni sur les paquets."

