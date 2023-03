Élisabeth Borne va rencontrer les syndicats

Les syndicats seront reçus par Élisabeth Borne la semaine prochaine pour parler de la réforme des retraites. Pour Willy Rovelli, la rencontre risque d'être très utile et constructive.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. C'est mercredi le jour des enfants, il est donc temps pour vous de nous amuser de l'actualité du jour. On commence bien sûr à parler des manifestations d'hier. Oui, manifestations en baisse dans tout le pays alors qu'Élisabeth borne a proposé à Philippe Martinez et Laurent Berger de les rencontrer lundi ou mardi prochain pour discuter. Alors on imagine déjà la rencontre : "Bon, on garde la réforme ? Philippe ? - Non. - Laurent ? - Non. - Ok, je la garde quand même, bisous". Voilà une rencontre utile. Emmanuel Macron qui de son côté a également déclaré vouloir tendre la main aux syndicats, mais en repliant 4 doigts sur 5."

