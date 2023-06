Le Président Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l’abbaye. Pour Willy Rovelli, après la mère Poulard célèbre pour ses omelettes, Macron, lui, a la mère Borne qui commence sérieusement à lui casser les œufs.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, c'est le moment que vous nous fassiez, à votre manière, le récap de l'actualité et on commence par la visite d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel. - Oui Romain, une très jolie visite pour rendre hommage à son quinquennat qui a un point commun avec le Mont-Saint-Michel, tous les 2 prennent l'eau ! Au Mont-Saint-Michel, il y a la mère Poulard, célèbre pour ses omelettes. Macron, lui, il a la mère Borne qui, elle aussi, commence sérieusement à lui casser les œufs. Une page météo pour la première fois depuis 74 ans, il n'a pas plu à Paris depuis 22 jours consécutifs. On a même vu des gens sourire en terrasse depuis 22 jours d'affilée. Là, franchement, le dérèglement climatique, ça commence vraiment à devenir grave, 22 jours sans faire la gueule !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

