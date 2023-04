Emmanuel Macron entonne un chant pyrénéen

Peu après son allocution télévisée, le président Emmanuel Macron s'est retrouvé dans une rue à Paris, à entonner un chant pyrénéen avec un groupe de jeunes. Pour Willy, bienvenue au tirage du loto du grand n'importe quoi !

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par le président Macron, oui, le président Macron a été filmé en train de chanter un chant pyrénéen avec un groupe de jeunes d'extrême droite devant l'Élysée quelques minutes après son allocution télévisée de lundi soir. Alors "président", "chant pyrénéen", "jeune facho quelques minutes après son allocution"... C'est la 4e dimension, y a rien qui va dans ce truc. On reproche au président de ne pas assez trop contact des Français, mais écoute, franchement, c'est mieux qu'il ne le soit pas finalement, parce que là, c'est le bordel. Non mais tous les jours, ça polémique à l'Élysée, c'est le tirage du loto du grand n'importe quoi hein. La couverture de Playboy, l'interview dans "Pif gadget", le chant avec des nazillons et le bordel complémentaire, le désordre dans les rues 23 secondes après que je demandais 100 jours de sérénité dans mon allocution télévisée. Tirage du bordel à qui le tour ?"

