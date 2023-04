Emmanuel Macron hué en Alsace

Alors qu'il effectuait un déplacement à Sélestat en Alsace, Emmanuel Macron a été reçu avec un concert de casseroles. Pour Willy Rovelli, le président vit une "annus horribilis".

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par le président Macron. Emmanuel Macron était en visite hier en Alsace où il a été reçu avec un concert de casseroles. Oui, les manifestants lancent un nouveau concept "Stop chef". Des manifestants lui ont crié : "trou du cul". Ça ce n'est pas très gentil, ça, enfin t'imagines toi, tu croises un "trou du cul", tu commences à lui gueuler : "Emmanuel Macron". Bah non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ceci dit "trou du cul" ce n'est pas faux, hein, parce que pour le moment, en 2003, c'est "annus horribilis" pour Macron. Gérard Larcher fait la gueule, lui aussi, il aimerait bien être reçu avec des casseroles mais pleines si possible."

