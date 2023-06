Emmanuel Macron rencontre Giorgia Meloni

Dans un contexte tendu avec l’Italie, le Président Emmanuel Macron va recevoir à l'Élysée ce mardi Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. Après la visite du prince saoudien, Willy Rovelli se demande si le Président n'organiserait pas des dîners de cons ?

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est l'heure de faire votre récap tout personnel de l'actualité et on commence par la visite de la Première ministre italienne. - Oui Romain, Giorgia Meloni, Georgette melon, fan de Mussolini qui lutte contre les lobbies homos et veut fermer les frontières, une femme rigolote quoi, est en visite officielle aujourd'hui chez Emmanuel Macron. Dis donc, la semaine dernière, il recevait le prince saoudien, maintenant la Première ministre d'extrême droite italienne. Il doit faire des dîners de cons, ce n'est pas possible. En tout cas, la victoire de Giorgia Meloni a donné des idées à la patronne de l'extrême droite en France. Elle va désormais s'appeler Marine Le Penné. Georgette melon, une blonde qui, elle n'est pas comme la Corona hein que le Président s'est enfilé au Stade de France. On me dit que celle-ci, elle a un goût beaucoup plus amer."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

