Gérard Larcher invité au dîner royal à Versailles

Willy Rovelli imagine la conversation entre le président du Sénat, Gérard Larcher, qui était l'un des invités du dîner d'État donné en l'honneur du roi Charles III à Versailles, et le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger.

"La rockstar Mick Jagger était assise à côté de Gérard Larcher. L'autre, 50 ans de carrière, une star planétaire. Rien que niveau meufs, hier soir au dîner, il y avait Carole Bouquet, Charlotte Gainsbourg et Emma Mackey, comédienne de la série Sex Education, tout est dans le titre. Et l'autre, Mick Jagger, il bouffe à côté de Gérard Larcher. Plus tard, l'autre pendant tout le repas :

" - Je peux saucer votre assiette ?

- Bah non Gérard, non tu peux pas, non !

- Je peux au moins finir votre quignon ?

- Non Gérard, tu peux pas !"

À un moment, il n'y avait plus de foie gras, mais Gérard Larcher, il s'en fout, il a bouffé son propre foie gras. Une table de 60 mètres de long, Gérard Larcher appelle ça un plateau repas. Il paraît qu'à la fin, Gérard Larcher a fait une petite chanson à Mick Jagger pour lui faire plaisir : I can't get no, la digestion."

