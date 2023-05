Harrison Ford et son discours sur l'écologie

Dans le cadre de la projection du dernier opus d'Indiana Jones à Cannes, Harrison Ford était l'invité du journal de 20 h de Laurent Delahousse sur France 2 et il s'est distingué pour son discours sur l'écologie, mais pour Willy Rovelli, sa venue sur la croisette est loin d'être neutre en carbone !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, faisons le tour de l'actualité de ce week-end à votre façon. On va commencer par cette déclaration choc d'Harrison Ford. - Bah oui, un grand moment de télévision sur le plateau du 20 h de Laurent Delahousse sur France 2 à Cannes. "Alors Harrison Ford, est-ce que, excusez-moi, je me remets un petit coup de laque. Voilà, excusez-moi. Est-ce que les politiques en font assez sur le dérèglement climatique ? Excusez-moi, voilà, ma mèche est en place." Réponse d'Harrison Ford : "Si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète !" Oh, dis donc il est culotté lui, il porte le nom d'une bagnole à essence, il nous fait la morale, toujours sympa d'ailleurs les messages qui nous appellent à la sobriété énergétique depuis Cannes de quelqu'un qui a fait 10 000 km en jet, qui loge dans un palace avant un grand gueuleton dans un resto étoilé, voilà pas foutage de gueule du tout hein non non, vraiment pas."

