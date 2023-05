L'arrivée des déclarations d'impôts

C'est le moment redouté du printemps, l'arrivée de la déclaration de revenus. Willy Rovelli préfère quand même l'autre publication de Bruno Le maire, son livre est beaucoup plus excitant.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par les bonnes nouvelles du mois de mai. Les déclarations d'impôts arrivent dans nos boîtes aux lettres, je préférais l'autre publication de Bruno Le maire, son livre au moins et beaucoup plus excitant. Un Kényan se cache sous un niqab pour tenter de gagner un tournoi féminin d'échecs. Woh quelle belle idée. Ah, bah, c'est dommage, ce qui la trahi, c'est quand il a refusé de jouer si on ne mettait pas un mini voile à sa dame. Pour lui, en tout cas, c'est cheikh et mat. Pour priver son conjoint de stade Vélodrome, une Marseillaise invente une alerte à la bombe. Ah, bah, enfin, si son mec était supporter du PSG, elle aurait pas eu besoin de faire ça. Attends, le PSG joue tellement mal en ce moment que les supporters préfèrent rester chez eux. En fait, elle a fait à son mec ce que l'on appelle dans le jargon faire une Messi : elle l'a fait marcher quoi !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

