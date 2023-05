La condamnation de Nicolas Sarkozy

Dans l'actualité du jour, la condamnation inédite de l'ancien chef de l'état Nicolas Sarkozy. Pour Willy Rovelli, le nouveau proverbe chez les Sarkozy c'est : quand Carla Bruni, Nicolas Fleury !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, aujourd'hui 17 mai, 2 événements ont retenu votre attention dans l'actualité : Nicolas Sarkozy qui connaîtra la décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire des écoutes téléphoniques, et puis la sortie du 10e opus du film Fast and Furious. C'est quoi le rapport entre les 2 ? - Aucun Romain, je fais ce que je veux dans ma chronique, après, si on réfléchit bien, elle l'aura quand même été pas mal, la carrière politique de Nicolas Sarkozy, Fast and Furious, rapide et furieuse. Alors voici le 6-9 infos sur Nicolas Fast and Furious. C'est 6-9 infos sur Nicolas Fast and Furious. Nicolas Sarkozy connaîtra donc dans la journée son sort. Il risque peut-être la prison. Le nouveau proverbe chez les Sarkozy : quand Carla Bruni, Nicolas Fleury !"

