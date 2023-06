La disparition de Silvio Berlusconi

L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Willy Rovelli rend hommage à son compatriote de cœur, et à toutes ses casseroles.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, ce matin exceptionnellement, vous voulez rendre un hommage vibrant à l'un de vos compatriotes de cœur. - Oui, Romain. La nouvelle est tombée hier en fin de matinée, alors que je regardais une vidéo de Sandrine Rousseau en train de déconstruire le patriarcat en foutant des beignes à un chauffeur de taxi G7 qui avait bousculé un vélo, sans doute, n'était-il pas un taxi hybride et ça l'a mis en colère la Sandrine ? Et donc cette nouvelle qui a fait tressaillir mon cœur d'adolescent prépubère. Silvio Berlusconi est mort. "Il est mort le soleil", non il est mort le point soleil, Nicoletta. Je crois que la dernière fois qu'on avait vu un truc aussi cramé que le visage de Berlusconi, c'était la dune du Pilat l'été dernier."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.