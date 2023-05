C'est officiel pour les JO 2024, l'arrivée de la flamme olympique se fera à Marseille. Pour Willy Rovelli, la ville portuaire est plutôt connue pour sa "flemme" olympique.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par ce scandale au McDo. D'après un influenceur, les frites McDo contiendraient de la viande, il y a déjà plus surprenant hein ? Ça fait des années qu'on nous dit que les frites McDo contiendraient de la patate. C'est à présent officiel pour les JO 2024, la flamme olympique partira de Marseille. Ville de la "flemme" olympique après, comme la flamme olympique part de Marseille et qu'elle monte à Paris, on n'est pas l'abri que sur son passage, on entende la flamme, la flamme, on t'en... Le couronnement de Charles III, c'est samedi à Londres. Il aura lieu en présence de Camilla la reine consort et du prince Andrew, la quéquette qu'on sort. Le livre coquin de Bruno Le maire continue à susciter moqueries en tout genre. Ah non mais vivement juillet et le remaniement ministériel, hein ? Entre Bruno Le Maire et son livre coquin et Marlène Schiappa dans Playboy, il ne manque plus que le retour de Benjamin Griveaux et Jacquie et Michel pour remplacer Élisabeth Born."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

