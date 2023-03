La hausse du prix du tabac

Avec l'inflation, certains produits coûtent désormais plus chers, comme les cigarettes ou les meubles Ikea. Willy Rovelli fait le tour des hausses de prix dans ses brèves de l'actu.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par ces nouvelles augmentations du prix du tabac. Depuis 3 jours, un paquet coûte 12,00 €. Oui, le cancer du poumon est désormais considéré comme un signe extérieur de richesse. Avant, les clopes, c'était le cow-boy Marlboro, maintenant ça sera le bonhomme Cetelem. Attention, 3, 4 : "J'ai du bon tabac dans ma tabatière, mais à ce prix-là, bah, ça t'en aura pas !" Britney Spears affiche son soutien aux Iraniens. Oui, la chanteuse a renouvelé son soutien à celles et ceux en Iran qui se battent pour leur liberté. Oh, ça doit les toucher, c'est sûr. Les dirigeants iraniens, quand ils tuent une femme parce qu'elle refuse de porter le voile, ils disent : "Oups, I did again !" En Iran même le présentateur météo, il risque sa peau tous les jours, quand il annonce un grand ciel bleu et que le temps n'est pas voilé. C'est la crise chez le géant de l'ameublement Ikea. Oui, Ikea aussi a dû augmenter ses prix pour faire face à l'inflation. Par exemple, la bibliothèque Billy a augmenté de 50 %. En gros, chez Ikea, les meubles se font monter et les clients démonter."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

