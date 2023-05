Chaque année, le 31 mai, la journée mondiale sans tabac est organisée dans le monde entier. Pour Willy Rovelli, l'État envisagerait de mettre la tête de Michel Houellebecq sur les paquets afin de dissuader les fumeurs !

loading

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps que vous nous fassiez à votre manière le tour de l'actualité de ces dernières 24 h et on commence par la journée mondiale sans tabac, c'est aujourd'hui ! - Eh oui, avec 12 000 000 de fumeurs quotidiens, le niveau de tabagisme reste élevé en France, alors comme les avertissements ça ne marche pas, visiblement, l'État envisage de mettre la tête de Michel Houellebecq sur les paquets, je peux dire que ça va bien te couper la chique. L'État va mettre la photo et le son avec, cela coupera aussi l'envie de boire. La fumée rend stérile qu'ils te disent, ah bah 11 € le paquet, je te confirme que ça fait bien mal aux burnes. Alors aujourd'hui, c'est la journée sans tabac et demain, c'est le premier juin (joint), comme par hasard."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.