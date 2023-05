La montée des marches du Festival de Cannes

La 76e édition du festival international de cinéma entre dans sa dernière semaine de compétition, et certaines personnalités comme Carla Bruni ratent leur montée des marches. Pour Willy Rovelli, c'est la deuxième fois de la semaine qu'un Sarkozy se retrouve au bord de la chute.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, faisons le tour à votre manière de l'actualité de ce week-end et on commence par le début des qualifications du Tournoi de Roland-Garros. - Oui, avec cette certitude, Rafael Nadal ne gagnera pas Roland-Garros cette année. Dire qu'il a déclaré forfait, les Français, c'est pareil, ne gagneront pas non plus, même si eux, ils ont déclaré présents. 14 victoires à Roland-Garros, c'est Nadal. Les joueurs français depuis Yannick Noah, c'est que dalle. Le Festival de Cannes entre dans sa 2e semaine. Oui, et Carla Bruni a failli trébucher hier en marchant sur un bout de robe alors qu'elle montait les marchands. C'est quand même la 2e fois de la semaine que chez les Sarkozy, on est au bord de la chute. La première, c'était Monsieur, et c'était sur les marches du Palais de justice."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

