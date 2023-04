La visite d'Emmanuel Macron dans l'Hérault

Emmanuel Macron poursuit son tour de France à la rencontre des Français. Encore une fois, il est accueilli par un concert de casseroles. Pour Willy Rovelli, la France, c'est vraiment le pays de la gastronomie !

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par le nouveau déplacement du président Emmanuel Macron, hier encore sous les huées et les insultes dans l'Hérault. Mais je le soupçonne d'aimer ça en fait, les insultes hein, ce n'est pas possible, tous les jours : - Président de merde ! - Oh oui ! - Incapable, pauvre nul ! - Oui encore ! - Fossoyeur ! - Oh oui, je viens ! On va les laisser finir tranquille. Je serais à la place de Madame, je serais un petit peu jalouse, hein ? Il a l'air de prendre son pied en dehors du domicile conjugal le Manu. Emmanuel Macron a encore été reçu donc hier par des concerts de casseroles. On commence à être bon en casserole dans ce pays. On a envoyé toutes nos armes en Ukraine, les casseroles, c'est tout ce qu'il nous reste. En cas d'attaque surprise, on sera bien hein, allez vous mettre à l'abri, je vous couvre avec le couvercle de la mijoteuse. Pour me défendre, je vais prendre mon économe. Ah non, la France, c'est vraiment le pays de la gastronomie !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

