Pour Willy Rovelli, la journée est très chargée en ce qui concerne les anniversaires : les 50 ans du périph' parisien et le 10e anniversaire du mariage pour tous.

"Autre anniversaire, le mariage pour tous qui autorise donc le mariage pour tous à dix ans et c'est très bien qu'il existe. Finalement, il n'y a aucune raison valable et objective que les couples homos ne connaissent pas aussi les joies du divorce. Le mariage pour tous, c'est la seule chose de bien, sauf François Hollande... et Julie Gayet.Pour François Hollande, c'était le mariage pour tous et l'adultère pour lui."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

