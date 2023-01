Le rappel des titres du vendredi 06/01

"Allez, si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi. La COP 28 se tiendra à Dubaï en novembre. Ah oui, et on connaît déjà le président de cette réunion sur le climat, c'est le PDG de la compagnie pétrolière Abu Dhabi National Oil Company, voilà PDG, pétrole, COP 28, ça s'annonce bien déjà cette affaire. Enfin, on a hâte de voir Ary Abittan nommé au ministère du droit des femmes. Ruée des Français vers le matériel de camping : réchaud, lampe frontale, duvets, la France, c'est Camping 4 ! Après : "Alors on n'attend pas Patrick ?", voici "Alors on n'attend pas la coupure électrique ?"."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.