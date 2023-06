​Bernard Cazeneuve, l’ex-Premier ministre socialiste était en meeting samedi à Créteil pour lancer son "mouvement des orphelins de la gauche" anti-Nupes et Mélenchon. Pour Willy Rovelli, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il est plus jeune qu'Etienne Daho et qu'il a le même âge que Brad Pitt.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps de faire un récap tout personnel de l'actualité de ce week-end et on commence par le meeting de Bernard Cazeneuve. - Oui, Bernard Cazeneuve, 60 ans et François Hollande, 68 ans, se sont réunis en meeting samedi à Créteil pour, je cite : "le renouveau de la gauche". Voilà, pas mieux, bonne vanne. Il est plus jeune qu'Etienne Daho et il a le même âge que Brad Pitt aussi. Ah oui, ouais, voilà, c'est bon. - Allez, attention les enfants, danger. - Oui, attention, selon l'éducation scolaire, il y a de moins en moins de médecins scolaires. Bon bah, ce n'est pas grave parce que vu la violence qu'il y a de plus en plus dans les écoles, ce sont plutôt des chirurgiens scolaires qu'il faudrait. Moi, j'avais une infirmière scolaire, elle était géniale, quoi qu'on avait, elle nous filait toujours la même chose : "- Je me suis cassée la jambe. - Prends un sucre ! - Ah non mais je me suis fait une double fracture. - Oh bah prends 2 sucres !" Et quand vraiment, on était au bord de la mort, là elle nous donnait de l'alcool de menthe. Dis, heureusement que je n'ai pas redoublé hein, j'aurais fini diabétique et alcoolique."

