Le pape bientôt à Marseille

C'est officiel, le pape François se rendra à Marseille le 23 septembre prochain et donnera une messe au stade Orange Vélodrome. Pour Willy Rovelli, avec le pape à Marseille, elle sera vraiment plus belle la vie !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, comme chaque matin, c'est le moment de faire le tour de l'actualité à votre manière. - Bah oui, et on commence par la visite du pape à Marseille. Oui, ça y est Romain, c'est confirmé. Le pape François viendra à Marseille en septembre. On connaît déjà les chants qu'il fera lors de sa prière. "On est vraiment rien sans elle, qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle". Mais c'est vrai que c'est bien avec le pape à Marseille, elle sera vraiment plus belle la vie. Le pape François célébrera une messe au stade Vélodrome avec une prière sans doute pour Marie "Marie, Marie, on..." J'ai dit Paris oh ! Ce n'est pas la première fois, hein, que le stade Vélodrome reçoit un pape. La fois d'avant, c'était Pape Diouf manque plus que Pap Ndiaye et c'est le strike des papes."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.