Le pape François est à Marseille

Après Charles III et Camilla, c'est au pape François de venir faire un petit tour en France, plus exactement à Marseille. Willy Rovelli attend avec impatience la messe au Vélodrome.

"Le pape François arrive à Marseille et c'est un vin de Loire qui a été choisi, par le pape lui-même, pour les messes. Alors, pour ces petits producteurs, ce week-end à Marseille, ça sera un peu "Plus belle la vigne". Vu que le pape sera au stade Vélodrome, pour les gens en tribune, il fallait prévoir de la bière de messe mais pas du vin de messe. Ben oui, François, enfin ! Allons, réfléchis un peu ! Alors on rappelle aux prêtres qui auraient des tentations que dans leur paroisse, le seul truc qu'on peut tirer, c'est le bouchon."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

