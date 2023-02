Le rappel des titres du mercredi 25/02

Renault arrête la Twingo, la maison de paco raban cambriolée, Xavier Niel et son projet de rachat d'M6, réforme des retraites, grèves de jeudi... Will Rovelli nous offre un rappel des titres de l'actualité tout en humour.

"Aujourd'hui, 15 février, si vous vous appelez Valentin et que vous êtes célibataire, ça y est, pour cette année votre calvaire est fini. La marque au losange Renault va arrêter la Twingo et la Zoe. Quitte à arrêter de vieux modèles obsolètes, Élisabeth Borne a demandé à la régie de Renault si elle ne pouvait pas aussi arrêter Philippe Martinez, qui je vous le rappelle bosse chez Renault. Maison de Paco Rabane cambriolée le lendemain de son décès : eh oui, on lui a piqué tous ses slips en métal..."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

