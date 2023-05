Les qualifications pour le Tournoi de Roland-Garros 2023 démarrent ce week-end. Mais attention, selon Willy , on n'est pas à l'abri de perturbations de la CGT ou de militants écolos.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Robin, bonjour à tous. - Bonjour Willy, ce matin vous voulez nous parler de Roland-Garros dont les qualifications démarrent ce week-end ? - Oui Robin, j'aime le sport, en témoigne mon physique de bodybuilder somalien. Alors voici le 6-9 de Roland-Garros, c'est 6-9 infos sur Roland-Garros. Attention aux fans et aux joueurs, la CGT menace de couper le courant à Roland-Garros voilà, on y verra plus rien. Bon bah, au moins, les joueurs français auront une bonne excuse quand ils enverront la balle loin en dehors du terrain. Les militants écolos aussi sont en embuscade, l'année dernière une militante écolo s'est attachée au filet pour manifester contre le réchauffement climatique. Une belle initiative à 2 balles. La terre de Roland-Garros, elle réalise chaque année le fantasme de nos joueurs français, elle arrive en finale en étant battue."

