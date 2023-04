Les corridas

Willy Rovelli est à Nîmes et profite de cette occasion pour parler de la corrida, de sa tradition et de la maltraitance animale.

"J'adore les animaux. La preuve Jean, pour tous les jours sur moi, je ne peux quand même pas plus les aimer, hein ? Non, mais Aymeric Caron qui est vegan, pardon, il est bien gentil, mais il va trop loin. L’autre, maintenant, veut interdire le riz “Taureau ailé” sous prétexte qu'on le fout dans l'eau bouillante et que ça serait de la maltraitance. Non, mais franchement, il y a un moment donné, il faut se détendre."

