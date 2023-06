Les Français boivent trop

Selon une enquête publiée par Santé publique France, 22 % des Français dépassent les plafonds de consommation d’alcool recommandés. Pour Willy Rovelli, il n'y a plus d'eau, il faut bien compenser !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps de faire votre récap tout personnel de l'actualité de ces dernières 24 h et on commence par cet inquiétant constat. - Oui Romain, selon une dernière étude parue hier, 22 % des Français dépassent les plafonds de consommation d'alcool recommandés. Bah oui, mais enfin y a plus d'eau, faut bien compenser. Alors on consommerait plus dix verres par semaine. Toujours selon cette enquête, en France, c'est en Bretagne que l'on boit le plus. Ah Ben, oui, mais là-bas, boire, c'est comme une religion, hein. Prière bretonne : "chope 33, verset 1664. Notre bière, qui est en fut, que ta mousse soit sanctifiée, que ton verre vienne, que ta distribution soit faite sur la table comme au bar, donne-nous aujourd'hui notre houblon quotidien. Pardonne-nous nos gueules de bois comme nous pardonnons aussi à ceux qui boivent du coca. Soumets-nous à la tentation et délivre-nous de la soif ? Car c'est à toi qu'appartiennent les bulles d'arôme et la fraîcheur pour les siècles des siècles". Amen et on salue les Bretons, on les embrasse."

