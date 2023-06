Les nouveaux personnages de Fort Boyard

L'été approche, c'est bientôt le retour du jeu télévisé culte, Fort Boyard ! Après Passe-Oussakass, le nouveau personnage de cette saison, selon Willy Rovelli on annonce Élisabeth Borne dans le rôle de Passe-Enforceàlassemblée.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est l'heure de faire un récap tout personnel de l'actualité, voilà et on commence par Johnny Hallyday. - Oui, on en parlait hier, Johnny Hallyday aurait eu 80 ans et hier sa femme Læticia a annoncé que la billetterie parisienne pour l'Expo "Johnny Hallyday" était ouverte. Voilà, c'est une bonne idée, hein cette expo, parce que Jojo, il collectionnait beaucoup : les harleys, les guitares, les divorces, les évasions fiscales, les petites vietnamiennes, les fautes de français. Alors bonne visite ! - L'été approche, ça veut dire que c'est bientôt le retour de Fort Boyard ? - Oui, après Passe-Oussakass, nouveau personnage de Fort Boyard cette saison, on annonce Élisabeth Borne dans le rôle de Passe-Enforceàlassemblée, Patrick Sébastien dans Passe-Moilebeurrejesaisoùjevaistenmettre, et Jean-Luc Lahaye dans Passe-Mevoiraprèslécole. Ah, elle n'est pas prête de s'arrêter cette émission !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.