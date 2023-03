Les poubelles débordent à Paris

Bonne nouvelle pour le tourisme, les rats du monde entier débarquent dans la capitale pour profiter d'un magnifique buffet à volonté ! Pour Willy Rovelli, c'est "Poubelle la vie".

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. Comme c'est le mois du printemps, je voulais apporter du soleil dans ma chronique ce matin. Au diable, l'actualité oppressante, le stress des mauvaises nouvelles, voici les infos insolites et positives, voici deux minutes pour nous faire du bien. Bonne nouvelle pour les rats, 20 jours maintenant que Paris, c'est devenu "Poubelle la vie" et c'est une bonne nouvelle pour le tourisme puisque depuis 3 semaines, les rats du monde entier débarquent dans la capitale pour profiter de ce magnifique buffet à volonté. Anne Hidalgo, qui est toujours prête à aider nos amis les bêtes, prévoit de mettre à disposition des rats, des mini trottinettes électriques pour se déplacer plus facilement entre les sacs-poubelles, et ça, c'est sympa."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

