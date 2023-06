Pour les Jeux olympiques d'été de 2024, les taxis volants arrivent à Paris. Pour Willy Rovelli, on avait déjà des taxis voleurs, des VTC violeurs, voilà maintenant les taxis volants !

loading

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est l'heure de faire votre récap tout perdu, tout personnel de l'actualité et on commence bien sûr par la disparition du Titan. - Oui voilà hélas le Titan donc fini sa course sous la mer. Bon vous allez me dire pour un sous-marin ce n'est pas con, ça faisait 5 jours que le monde ne respirait plus et manifestement ces 5 passagers non plus, alors on le sait maintenant, le sous-marin était piloté par un joystick de jeu vidéo. Bon, j'espère qu'ils ont quand même eu le temps d'enregistrer la partie parce que là, ils ne vont pas rejouer tout de suite, tout de suite. Et quand même 250 000 € le billet pour être mal assis, sans WC, sans sandwich à bord pour un voyage tout brinquebalant. Bah oui, le riche a aussi le droit de vivre les sensations d'un voyage en Ouigo, train classique. C'est officiel, les taxis volants arrivent à Paris en 2024. Oui, à Paris, on avait déjà quelques taxis voleurs, des VTC violeurs, voilà maintenant les taxis volants. À 111 € la course, bah, c'est normal qu'ils volent, ils nous prennent un petit peu pour des pigeons. Et on apprend par le fabricant que les taxis volants seront pilotés par des legos. Voilà ça a l'air safe, tout ça."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.