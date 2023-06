Le PSG vient de confirmer le départ de sa star, le footballeur argentin Lionel Messi qui n'était "pas heureux" dans ce club. Pour Willy Rovelli, il devient le premier parisien qui quitte Paris sans que ce ne soit la faute d'Anne Hidalgo.

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps de faire votre récap tout personnel de l'actualité de cette semaine et on commence par des nouvelles du pape François. - Oui, le pape François a été opéré en urgence, mais il va beaucoup mieux. Il a été sous anesthésie générale pour un risque d'occlusion intestinale. Après la "papa mobile", le "popo immobile", bon après, disons qu'avec son occlusion intestinale, le pape a voulu donner exemple à ces quelques prêtres qui de temps en temps, dérapent avec des enfants. Eux aussi, ce serait bien qu'ils soient un petit peu plus coincés du cul. C'est donc officiel, Lionel Messi quitte Paris. Oui, Lionel Messier et le PSG, c'est fini. Il a d'ailleurs déclaré : "j'ai été malheureux à Paris pendant ces 2 années". Oh, c'est vrai, t'arrives comme ça dans un pays que tu ne connais pas avec ta femme et tes enfants, t'es logé dans une petite bicoque à 3 000 000. Pour t'encourager, des milliers de gens crient ton nom à chaque fois que tu vas dans un stade et pour te remercier d'être là, on t'offre 40 000 000 par an. Bah, je comprends que tu sois malheureux, hein. Messi devient le premier parisien qui quitte Paris sans que ce ne soit la faute d'Anne Hidalgo, et ça, c'est incroyable !"

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

