Macron s'offre 14 heures de Salon de l'agriculture

Le Salon de l'agriculture ouvre ses portes et accueille une visite du président Emmanuel Macron. L'occasion pour Willy Rovelli d'une revue des brèves de campagne.

"On commence ces brèves de la campagne par la visite d'Emmanuel Macron, ce week-end, au Salon de l'agriculture. Une visite présidentielle qui a duré 14 heures et où, avec les éleveurs, il a parlé traite, traite et retraite. Il a même tenté d'expliquer aux vaches qu'elles devraient produire du lait jusqu'à 64 pis... 64 piges, pardon. On précise que pendant cette visite, un homme a tenté d'approcher dangereusement Emmanuel Macron, mais le service d'ordre l'a violemment tiré par les cheveux. Bon bah, déjà, on sait que ce n'était pas Eric Ciotti. Non mais quand même, 14 heures dans les allées du Salon de l'agriculture et pas un jet d'œuf, de farine ou de tomates. Rien. Et oui, c'est vraiment la crise. L'avantage du Salon de l'agriculture, c'est que quand un politique se prend un œuf, on est sûr qu'il est frais."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

