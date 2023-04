Marlène Schiappa en couverture de Playboy

La secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire surprend par cette initiative et défend "le droit des femmes à disposer de leurs corps". Pour Willy Rovelli, on retrouvera bientôt Élisabeth Borne en une du catalogue des surgelés Picard.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par l'affaire Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire, de la vie associative et du "J'ai pas grand chose à foutre, c'est pour ça que j'ai le temps d'écrire 10 livres par an qui s'écoulent chacun à 8 exemplaires, dont ceux que j'envoie à ma famille, car même pas, ils veulent m'en acheter un", pose ce mois-ci en une de Playboy. Incroyable, non mais franchement l'info quoi, Marlène Schiappa en une de Playboy ! Enfin, je ne savais même pas que Playboy existait encore. Ça sera la première fois que les lecteurs auront envie d'acheter Playboy pour les textes. Alors Élisabeth Borne n'est pas contente. Pardon, pléonasme. Alors Élisabeth Borne a recadré Marlène Schiappa : "Ce n'est pas le moment" qu'elle a dit. Oh, elle doit être jalouse hein, Tatie congélo. Ça fait un petit moment qu'elle rêve en secret de faire la couverture du catalogue des surgelés Picard. Alors qu'au contraire, Marlène Schiappa prouve avec cette couverture qu'elle est proche de nous, hein. Avec l'inflation, la hausse des prix, nous aussi, on va tous finir à poil. Enfin pas dans Playboy. Du coup, ça va être bien les mecs hein ? Si vous vous faites gauler par Madame "- Dis donc espèce de porc, c'est quoi ce Playboy ? - Ben quoi, je m'intéresse à la politique !" Moi, je trouve ça bien, je trouve ça audacieux. La dernière fois qu'une personne en lien avec la politique avait posé dans Playboy, c'était l'ex-femme de Jean-Marie Le Pen. Ah, bah, ça doit être là, hein qu'est née l'expression : se rincer l'œil."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

