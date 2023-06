Nuit d'émeutes en France

Willy Rovelli revient sur les violences et émeutes en banlieue parisienne et dans plusieurs villes de France après la mort d’un adolescent tué par un policier dans les Hauts-de-Seine.

"- Bonjour la France en Bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, c'est l'heure de faire votre récap tout personnel de l'actualité de ces dernières 24 h, et on commence par cette nouvelle nuit... - Excusez moi Romain, pardon de vous couper, mais là ce matin, je suis crevé. Je ne vais pas vous mentir là, à deux jours de mes vacances, après une saison entière faite de mauvaises nouvelles à essayer de tourner en dérision, pour les deux dernières, j'ai prévu de faire des vannes sur les vacances, les MST, le barbecue, tu vois des trucs normaux que font les humoristes le 20 juin, au bout du rouleau et la PAF ! Le barbecue géant, ce sont toutes nos banlieues qui brûlent. Sous les pavés, il n'y a plus la plage, il y a juste la colère. Alors allons-y, pas le choix. Émeutes en banlieue, des écoles, des mairies, des commissariats incendiés. Le ministère de l'Intérieur s'est montré surpris et ne s'attendait pas à une telle montée de violence. Ben oui, les jeunes, c'est vrai, c'est que la séparation des "Trois Cafés Gourmands", il ne faut pas vous énerver pour ça quand même. À Nanterre, Clichy, tout le 92 est touché. Même à Neuilly, des gens balançaient des macarons contre les vitrines, ça ne peut plus là, durer."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.