Aujourd'hui, premier jour de l'été, on fête la musique partout en France ! L'occasion pour Willy Rovelli de donner des nouvelles de Gims, La Zarra ou encore Céline Dion.

On fête la musique avec Gims, La Zarra et Céline Dion - Le billet de Willy Rovelli

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est temps de faire un récap tout personnel de l'actualité, et ce matin Fête de la musique oblige, c'est une spéciale musique que vous nous proposez. On commence par des nouvelles qui concernent Maître Gims. - Oui, voilà Romain, bah, ce soir partout en France des gens joueront de la musique, c'est déjà le retour des casserolades ! Maître Gims, lui, devra attendre un peu puisque sa tournée 2023 a été reportée à 2024. En attendant bah, lui, le grand spécialiste de l'Égypte, il devrait jouer à la station Pyramide, il y a de l'électricité là-bas pour se brancher ! En fait, je viens de comprendre, ce n'est pas des lunettes de soleil qu'il porte Maître Gims, c'est un masque pour souder des fils électriques. Maître Gims qui peine à avoir sa nationalité française. Oui, malgré plusieurs demandes, Maître Gims n'arrive pas à avoir la nationalité française. Allez, qu'on lui donne, juste qu'on ne lui file pas sa licence d'histoire ! - Et puis pour la chanteuse La Zara, c'est aussi compliqué ? - Oui, ses places de concert pour la Salle Pleyel ont été bradées à 3 €, faute de remplissage. Ah ben oui, ce sont déjà les soldes chez la Zara."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.