PSG 4-0 OM : "Le Foot, l'Amour et la Tendresse"

Après la déroute de l'OM face au PSG, Willy Rovelli se pose une question importante : est-ce que les footballeurs portent des maillots moulants pour une raison ?

**"**L'OM a perdu quatre zéro face au PSG. Ce week end à Marseille et a eu un coup de Pape et l'OM un coup de pompe. Ce match qui s'est aussi, hélas, illustré par des chants homophobes qui n'en finissent pas de susciter la polémique. Les supporters ils pourraient faire quelques efforts aussi. 🎵 Paris. Paris Nous faisons l'amour avec toi par derrière. Marseille. Marseille. Vous n'êtes que des personnes qui éprouvent une attirance sexuelle pour les personnes de sexe identique aux vôtres. 🎵 Voilà, on peut dire la même chose avec un petit peu plus de classe, merde. Après on dit que le footballeur est homophobe. Pardon, mais c'est quand même un gars en maillot moulant coloré qui après un but, se roule par terre avec un autre footballeur qui l'embrasse en lui mettant une petite tape sur ses jolies fesses. Je dis ça, je dis rien."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 13 h à 14 h sur France Bleu.