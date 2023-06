Qui a remporté la finale de The Voice ?

Ce samedi avait lieu la finale du télécrochet The Voice sur TF1. Pour Willy Rovelli, on connaît enfin le nom de celui qui ne vendra aucun album cette année.

"- Bonjour la France, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, comme chaque matin à cette heure-ci, c'est le moment de faire votre tour de l'actualité à votre manière et on commence par cet anniversaire. - Oui, parce que cela fait tout pile 40 ans aujourd'hui que Yannick Noah a gagné Roland-Garros alors que le tournoi entame aujourd'hui sa 2e semaine et donc sans Français. Voilà, depuis 40 ans pour les Français, ce n'est pas Roland-Garros, c'est Roland-Craignos. Après, on se plaint enfin, si on réfléchit bien, même Roland-Garros, il a jamais gagné Roland-Garros. En marge du tournoi, cette polémique : les hôtesses d'accueil embauchées pour Roland-Garros doivent se soumettre à une charte qui stipule des critères de beauté très stricts, dont l'obligation de s'épiler les jambes et les aisselles. Eh oui, à Roland-Garros, il n'y a que les balles de tennis qui ont le droit de rester poilues. Samedi soir, c'était la finale de The Voice, oui, on connaît donc le nom de celui qui ne vendra aucun album cette année. Il s'agit d'Aurélien Vivos. Alors cette saison, il y avait Bigflo et Oli dans le jury. C'est très original cette année, le gagnant de The Voice a gagné le droit d'apprendre à chanter à Bigflo et Oli."

