Rébellion en Russie

Ce week-end a eu lieu une rébellion du groupe paramilitaire russe Wagner, dirigé par l'ancien cuisinier du Kremlin Evgueni Prigojine, contre l'autorité de Vladimir Poutine. Pour Willy Rovelli, elle a quand même plus de gueule la version russe de "Cauchemar en cuisine" !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Robin, bonjour à tous. - Bonjour Willy, il est l'heure de faire un récap tout personnel de l'actualité de ce week-end et on commence bien sûr par cette mutinerie en Russie. - Oui Romain, alors bon pour ceux qui ont raté cet épisode improbable dans cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, bah samedi, un dénommé Evgueni Prigojine, ex cuisinier de Poutine, a lancé une rébellion contre le chef du Kremlin, enfin une rébellion, une toute petite rébellion. Tout ce bordel pour même pas 24 h. C'est comme si tu chauffes ta meuf pendant des heures et au moment de passer à table : "- Vas-y, gros fou", "- Oui bah bonne nuit hein". Alors donc, Prigojine, le chef de la milice, est un cuistot. Elle a quand même plus de gueule la version russe de "Cauchemar en cuisine", à propos de gueule, Poutine, il est tellement botoxé que lui il n'est pas "milice", il est "lisse" complètement, voilà milice - lisse complètement. Voilà, c'était mon analyse géopolitique de la Russie, ne me remerciez pas."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

