Renaud, Aya Nakamura : les couacs de la semaine

Renaud fait une grosse colère lors de l'un de ses concerts. Aya Nakamura est condamnée pour violences conjugales. Malgré tout comme le dit Willy Rovelli : "Vendredi, c'est youpi la vie !"

"Le chanteur Renaud a menacé de quitter la scène à cause des téléphones portables. Il avait pourtant prévenu : “Ne me filmez pas !” Ils s'en foutent, maintenant les gens regardent la vie à travers la lentille de l'appareil photo et plus avec leurs yeux. Maintenant, les gens voient la vie, ils ne la regardent plus. Bon, apparemment Renaud, il est plus Pastis 51 que iPhone 14 et il est plus “ça me saoule” que Samsung. Aya Nakamura, la chanteuse, a été condamnée à 10 000 € d'amende pour violences conjugales réciproques. Malheureusement, le parquet n'a pas reçu non plus l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres d'un studio d'enregistrement."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

