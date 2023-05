Retour sur les défilés du 1er-Mai

Hier, lundi 1er-Mai, on a assisté à une grande journée de mobilisation à l'appel de tous les syndicats contre la réforme des retraites. Willy Rovelli revient sur les débordements dans les banques et les McDonald's.

"Bonjour la France en bleu, bonjour à tous. On commence par les défilés d'hier du 1ᵉʳ mai. 782 000 personnes ont défilé selon le ministère de l'Intérieur, 2,3 millions selon la CGT. Des deux côtés, c'est comme le muguet, on a un brin exagéré ou un brin minimisé. Il y a malheureusement eu des débordements avec des banques et des McDo vandalisés. Ben oui, mais McDo aussi cherchent hein. Ils disent : "Venez comme vous êtes" les Black Blocs, ils ne sont pas cons, ils sont venus comme ils étaient et ils ont tout pété, c'est tout."

