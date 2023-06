Roland-Garros 2023 : Gaël Monfils déclare forfait

Pour son 2e tour, le joueur français Gaël Monfils déclare forfait au tournoi de Roland-Garros. Pour Willy Rovelli, la série noire continue avec 6 Français éliminés hier !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, comme chaque matin, vous nous faites un tour rapide de l'actualité à votre manière et on commence par le tournoi de Roland-Garros. - Oui hier, 6 Français ont été éliminés. Non, c'est pénible maintenant. Après Benoît Paire, c'est un autre espoir qui s'en va Lucas Pouille, on rêve maintenant de les voir jouer en double. Imaginez sur le court, on aurait une paire de Pouilles. De son côté Gaël Monfils déclare forfait après son match héroïque contre Sebastián Báez. Très sympa aussi le match Monfils - Báez. Bah quoi ? Règlement de comptes à Grenoble, un homme tué en pleine rue par un tireur en trottinettes et ben voilà, vous voyez même les tueurs à gages deviennent écolos, voyez, on y arrive, oui à la violence bio, oui à la baston sans rejet dans l'atmosphère, oui au meurtre vert."

On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission

Retrouvez votre dose de bonne humeur quotidienne avec Willy Rovelli et sa tribu dans " On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission ", tous les jours de 12h à 13h sur France Bleu.