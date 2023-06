Roland-Garros 2023 : plus aucun Français en compétition

Au tournoi de Roland-Garros, il ne reste plus aucun Français sur 28 après 2 tours, soit le pire bilan depuis 55 ans. Pour Willy Rovelli, Yannick Noah peut encore dormir sur ses 2 orteils !

"- Bonjour la France en bleu, bonjour Romain, bonjour à tous. - Bonjour Willy, comme chaque matin à cette heure-ci, c'est le moment de faire le tour de l'actualité à votre manière et on commence bien sûr par le tournoi de Roland-Garros. - Eh oui, avec cette surprise, il n'y a plus de Français à Roland-Garros ! Bon écoutez, là au moins tout le monde est d'accord hein, il reste 0 Français, selon les organisateurs, et 0 salon la police. Bah du coup le seul Français qui reste à Roland-Garros, c'est le nom du stade Roland-Garros. Voilà cette année encore, Yannick Noah peut dormir sur ses 2 orteils. J'ai regardé quand même un peu les compétitions. Dis-donc, les tennismans ils frappent fort dans les balles hein, dis donc, ça y va, il tape si fort que les petits ramasseurs de balles vont être obligés de porter des polos par balle. Tous ces petits ramasseurs en short là qui tripotent des balles, pour un prêtre, Roland-Garros, c'est comme un film porno, non ?"

